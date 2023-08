A maconha será legalizada no Brasil?

São Paulo

Desde 2015, o STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu a incumbência de julgar o processo de um mecânico Francisco Benedito Souza, condenado pelo porte de 3 gramas de maconha, apreendida dentro da cela, onde cumpria pena. O defensor público Leandro Castro Gomes, na época alegou inconstitucionalidade da Lei Antidrogas.

O processo ganhou os holofotes porque pode abrir jurisprudências para a descriminalização do porte individual da maconha. Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso já se manifestaram a favor em outras audiências.



Com quatro votos a favor da liberação do porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas, no último dia 2. Não há uma data para o julgamento ser retomado.

Para entendermos em que pé está a discussão sobre a legalização da maconha no Brasil, a apresentadora Isabella Faria recebe a colunista Valéria França no Como é que é? desta sexta (11).

