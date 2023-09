A maternidade entrou em colapso?

São Paulo

A concepção da figura materna como um obstáculo social deixa rastros, sejam eles tangíveis ou representativos, ao longo do percurso. Essa é a temática central do "Manifesto Antimaternalista", o mais recente trabalho da psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha e doutora em psicologia pela USP (Universidade de São Paulo).

A idealização da maternidade nos últimos séculos resultou na popularização de expressões como "mãe só tem uma". É evidente que, em uma sociedade machista, essa responsabilidade não recairia sobre os homens, que eram livres para prosperar na sociedade.

De acordo com a autora, essa ênfase na superioridade da mãe em relação a outros possíveis cuidadores é uma resposta às demandas do capitalismo. "As famílias burguesas começaram a se fechar, e, na divisão sexual do trabalho, as mulheres passaram a ser responsáveis exclusivamente pelos afazeres domésticos."

