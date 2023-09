Por que 40% dos brasileiros não confiam no que Lula diz?

São Paulo

Nesta quinta-feira (14), o último Datafolha trouxe novos dados sobre o atual governo Lula.

Oito meses após iniciar seu terceiro mandato, o presidente mantém sua aprovação estável, porém, registrou um aumento na taxa de reprovação. De acordo com a pesquisa mais recente sobre o governo Lula 3, conduzida pelo Datafolha, 38% dos entrevistados consideram o desempenho do presidente como bom ou ótimo, enquanto 30% o avaliam como regular e 31% o classificam como ruim ou péssimo.

Outro recorte da pesquisa mostra que 42% dos eleitores não confiam no que diz o presidente Lula (PT), enquanto 23% sempre o fazem. Já 34% acreditam nele às vezes.

Para esmiuçar as estatísticas do novo Datafolha, o editor de Política Eduardo Scolese conversa com a apresentadora Isabella Faria no Como é que é? desta sexta (15).

