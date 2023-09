Neymar ainda importa para a seleção?

São Paulo

Aos 31 anos, Neymar começou a jornada em direção à Copa do Mundo de 2026 mantendo seu protagonismo na seleção –fez dois gols na primeira partida do Brasil nas Eliminatórias e se tornou, conforme dados da Fifa (que considera só as partidas oficiais), o principal artilheiro da equipe brasileira.

O jogador, que atua pela seleção principal desde 2010, já disputou 126 partidas oficiais e pode estar se preparando para sua última Copa, no torneio compartilhado por Estados Unidos, Canadá e México.

Para comentar a convocação da equipe brasileira para a próxima fase das Eliminatórias, Isabella Faria conversa com o autor do blog O Mundo É uma Bola, Luís Curro, no Como é que é? desta segunda-feira (25).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.