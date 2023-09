Sou capacitista e não sei?

São Paulo

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada pelo IBGE em 2021, revelou que o Brasil tem uma população de 17,3 milhões de pessoas com deficiência. Essa cifra é superior à estimativa global da Organização Mundial da Saúde (OMS) que aponta que cerca de 15% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Mesmo com esses números, é evidente que as pessoas com deficiência continuam sendo sub-representadas em diversos aspectos da vida social.

Para especialistas, o conceito de ser normal' sempre foi uma expressão do chamado capacitismo estrutural. O conceito de normalidade foi desmistificado e não tem mais lugar em uma sociedade inclusiva.

Para explicar o que é capacitismo e como combatê-lo, a apresentadora Isabella Faria conversa com o jornalista Filipe Oliveira no Como é que é? desta quinta (21).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.