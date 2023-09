Quem são os finalistas do prêmio Empreendedor Social?

São Paulo

Entre os finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023, estão líderes de redes que oferecem suporte a empreendedoras, mulheres negras, quilombolas e refugiados. Além disso, o concurso também reconhece líderes de startups com impacto socioambiental, que se dedicam a causas como a promoção da dignidade menstrual, o acesso à água e a reciclagem de resíduos.

Ser um finalista da Empreendedor Social não apenas representa uma conquista, mas também abre as portas para a Rede Folha, que é composta por outros finalistas e vencedores do prêmio. Além disso, proporciona acesso à rede internacional de empreendedores socioambientais, que está conectada ao Fórum Econômico Mundial.

Para apresentar os candidatos à edição deste ano, Isabella Faria conversa com a editora do Prêmio Empreendedor Social, Eliane Trindade, no Como é que é? desta sexta-feira (22).

