Qual a terapia que faz o câncer entrar em remissão?

São Paulo

No mês de maio, cientistas do Hospital das Clínicas de São Paulo divulgaram um caso de remissão completa do câncer em um paciente, ocorrida um mês após a administração da terapia CAR-T.

Normalmente, indivíduos que enfrentam um câncer altamente agressivo ou têm um sistema imunológico enfraquecido, frequentemente têm dificuldade em desenvolver uma resposta imunológica eficaz. É por essa razão que a terapia CAR-T pode ser uma valiosa aliada.

Entretanto, é importante observar que o custo dessa terapia é grande, atingindo a marca de R$ 2 milhões por paciente.

