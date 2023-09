Por que mais de 20 países punem tentativas de suicídio?

São Paulo

Em ao menos 23 países a tentativa de suicídio é considerada crime, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) –ainda que uma tímida onda de descriminalização tenha derrubado a punição em quatro deles nos últimos 12 meses.

A origem dessas leis em algumas regiões do mundo remonta ao período colonial do Reino Unido, quando o país tentava prevenir o suicídio através da proibição.

Após alcançarem a independência, algumas nações adotaram o código penal herdado dos colonizadores.

A lista da OMS inclui também países que mantêm uma legislação semelhante, mas por conta da lei islâmica.

Para comentar a criminalização do suicídio, Isabella Faria conversa com a repórter de Mundo Daniela Arcanjo no Como é que é? desta quarta-feira (27).

