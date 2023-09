Qual o legado de Rosa Weber no STF?

São Paulo

O último voto da ministra Rosa Weber antes de se aposentar foi em relação à legislação do aborto no Brasil —a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou seu voto favorável à descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação.



O julgamento deste caso teve início na última sexta-feira, 22, de forma virtual no Supremo Tribunal, porém, um pedido de destaque feito pelo ministro Luís Roberto Barroso transferiu a análise da ação para o plenário físico da corte, em uma data que ainda será determinada.

A ministra completa 75 anos em 2 outubro e é obrigada a se aposentar do STF. Com isso, já existe a pressão sobre o governo Lula para uma escolha que a substitua e que represente uma maior diversidade dentro da corte.

Para comentar o legado da ministra, Isabella Faria conversa com o professor de direito constitucional da USP e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes, no Como é que é? desta terça-feira (26).

