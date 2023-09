Por que o inverno está tão quente?

São Paulo

A semana que encerra o inverno, culminando no próximo sábado (23) será caracterizada por uma intensa onda de calor que afetará diversas regiões do país, com temperaturas ultrapassando os 30°C e chegando até 40°C.

O fenômeno conhecido como veranico, que traz um calor fora de época, pode ocorrer devido à ausência de massas de ar polar que normalmente passam pela região. A última ocorrência desse evento foi registrada no final de agosto. Além disso, de acordo com informações da Climatempo, a presença de sol e ventos quentes também contribui para a manutenção das altas temperaturas.

Um dos problemas que o fenômeno desencadeia é na saúde da população, podendo causar sensações de mal-estar e desconforto, juntamente com diversas implicações na saúde que requerem atenção. De acordo com o Dr. Abrão Cury, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), órgãos como a respiração, a pele, os rins e o coração estão entre as áreas do corpo mais suscetíveis aos efeitos adversos do calor persistente.

Para explicar este inverno atípico e as consequências socias do calor extremo, a apresentadora Isabella Faria conversa com a jornalista Ana Carolina Amaral, autora do blog Ambiência, no Como é que é? desta terça (19), às 18h.

