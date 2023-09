Live NPC: Dá mesmo para ganhar dinheiro no TikTok?

São Paulo

Nas últimas semanas, as chamadas "lives de NPCs" viraram assunto na internet, com memes, piadas e uma oportunidade de renda que parecer ser de fácil alcance para os criadores.

A sigla NPC tem origem no termo em inglês "non-playable character", que significa "personagem não jogável". Essa expressão teve sua origem nos videogames e se refere aos personagens que não são controlados pelos jogadores. Nas lives populares, as pessoas replicam o comportamento repetitivo e desconexo desses personagens pré-programados.

Para entender o sucesso dessas lives e discutir se elas realmente dão dinheiro, Isabella Faria conversa com a repórter Interação e Redes Sociais, Rebeca Oliveira, no Como é que é? desta quinta-feira (28).

