Como o conflito entre Israel e o Hamas virou guerra?

São Paulo

Uma guerra declarada por Israel após um ataque surpresa de grandes dimensões perpetrado pelo Hamas no sábado (7) pela manhã já deixou centenas de mortos de dois lados, um grande número de civis levados como reféns, cenas de horror com corpos de jovens encontrados em uma rave no deserto e o anúncio de um cerco total à Faixa de Gaza.

Nesta terça-feira (10), o Exército de Israel anunciou que contabiliza ao menos 1.500 corpos de terroristas do Hamas encontrados no país —a conta não inclui, portanto, eventuais mortes de terroristas no território palestino.

Para explicar esse como uma crise de décadas escalou para guerra, Isabella Faria conversa com o repórter especial Igor Gielow, no Como é que é? desta terça-feira (10).

