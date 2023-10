Zolpidem: Quais os perigos por trás do remédio para insônia?

São Paulo

As redes sociais estão repletas de relatos de pessoas que, sob o efeito de zolpidem, fizeram compras extravagantes, deram declarações desconexas ou embaraçosas e agiram de maneira confusa ou mesmo violenta.

O medicamento hipnótico, indicado para a insônia, popularizou-se nos últimos anos. Segundo a Anvisa, entre 2019 e 2021, as vendas da versão de 5 mg cresceram 73%.

O aumento de problemas de sono entre brasileiros, somado aos inúmeros relatos de usuários nas redes sociais, fez com que a procura pelo medicamento e o uso sem recomendação médica aumentasse, segundo especialistas.

Para falar sobre os perigos por trás do remédio para insônia, Priscila Camazano conversa com a repórter Stefhanie Piovezan no Como é que é? desta sexta-feira (6).

