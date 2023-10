A plataforma ChatGPT é de esquerda?

São Paulo

Um estudo científico concluiu que a plataforma de inteligência artificial ChatGPT tem um viés de esquerda.

A pesquisa "Mais humano que humano: medindo o viés político do ChatGPT", publicada no periódico Public Choice por pesquisadores no Brasil e no Reino Unido, desenvolveu uma metodologia para detectar se as respostas às perguntas dos usuários ao ChatGPT mostravam algum viés ideológico.

Os resultados indicaram que a ferramenta privilegia a visão de eleitores do partido Democrata dos EUA, de Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido Trabalhista do Reino Unido.

Para falar discutir se o ChatGPT é de esquerda, Isabella Faria conversa com Soraya Smaili, uma das autoras do blog Sou Ciência, no Como é que é? desta segunda-feira (9).

