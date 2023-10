Escritor senegalês faz elogio à literatura em romance premiado

São Paulo

No romance "A Mais Recôndita Memória dos Homens", publicado pela editora Fósforo, o escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr conta a história de um jovem fissurado pelo misterioso escritor T.C. Elimane, que escreveu uma obra-prima quase mítica há muito tempo e sumiu do mapa.



O livro fez com que o Sarr, com cerca de 30 anos, tenha se tornado o primeiro autor da África subsaariana a vencer o Goncourt, mais importante prêmio da literatura francófona.

O Painel das Letras é uma série de vídeos semanais produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que recomenda livros de ficção e não ficção que acabaram de sair nas livrarias.

Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras nas redes sociais e no canal da Folha no YouTube.