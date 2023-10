Lula e Bolsonaro têm peso nas eleições municipais?

São Paulo

A um ano das eleições municipais, nota-se uma crescente influência da política nacional federal e legislativa nas pré-candidaturas às prefeituras das capitais brasileiras.

O que se prevê para 2024 são embates entre os partidos que compõem a base de apoio ao presidente Lula e aqueles que adotam o bolsonarismo como base, ou apenas simpatizam com ele.

Apesar disso, na maioria das capitais ainda não existe um cenário claro de polarização entre candidaturas do PT e PL.

Para comentar como está a corrida eleitoral de 2024, Isabella Faria conversa com Fábio Zanini, editor da coluna Painel, no Como é que é? desta segunda-feira (30).

