O novo 'Super Mario' traz alguma novidade para a franquia?

São Paulo

Recheando o jogo com surpresas e segredos, com "Super Mario Bros. Wonder", a Nintendo criou um produto acessível para novatos.

O lançamento do game acontece mais de uma década após o lançamento do último 2D de plataforma totalmente novo para um console da Nintendo.

Para comentar sobre o jogo e o legado de Mario, Isabella Faria recebe o jornalista Tiago Ribas no Como é que é? desta sexta-feira (20).

