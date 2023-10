Quão grave é a crise humanitária em Gaza?

São Paulo

Depois de um intenso fim de semana de conflitos entre Israel e o Hizbullah ao longo de sua fronteira com o sul do Líbano, Tel Aviv optou nesta segunda-feira (16) por evacuar completamente a população em uma área de 2 quilômetros a partir da fronteira, realocando os residentes em acomodações providenciadas pelo Estado.



Enquanto isso, os palestinos aguardam pacientemente, enfrentando longas filas, por dias, para terem a oportunidade de tomar banho. Israel cortou o fornecimento de água, eletricidade e alimentos na região habitada por 2,2 milhões de pessoas. Essa medida foi tomada como represália aos ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro.

Para atualizar as últimas movimentações da guerra Israel-Hamas, Isabella Faria recebe o repórter especial Igor Gielow no Como é que é? desta terça-feira (17).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.