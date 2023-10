Guerra entre Israel e Hamas reacende o antissemitismo?

São Paulo

Nos últimos dias, judeus residentes na cidade de Berlim, na Alemanha, têm acordado com uma visão alarmante: estrelas de Davi sendo vandalizadas nas portas de seus edifícios residenciais.

A polícia relata que apenas três incidentes desse tipo ocorreram. No entanto, para muitos, essa ocorrência evoca dolorosamente os traumas da década de 1930.

As pichações refletem um aumento significativo nas ameaças e insultos direcionados aos judeus na Alemanha após o ataque ocorrido em 7 de outubro, que desencadeou a guerra Israel-Hamas. Mas será que casos como esses são suficientes para dizer que o conflito reascendeu o antissemitismo ao redor do mundo?



Para comentar sobre o assunto, Isabella Faria recebe o colunista Luiz Felipe Pondé no Como é que é? desta quarta-feira (18).

