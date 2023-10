Aos 100 anos, a Disney está em crise?

São Paulo

A Walt Disney Company celebra seu aniversário de 100 anos ao longo de todo o mês de outubro. O icônico estúdio de cinema tem percorrido uma longa jornada desde as primeiras criações de Walt Disney até o lançamento da própria plataforma de streaming, o Disney+.



Atualmente, a empresa ocupa a posição de segunda maior companhia de entretenimento do mundo em valor de mercado, estimado de US$ 149 bilhões, ficando apenas atrás da Netflix, que lidera com US$ 194 bilhões.

Em 2021, porém, quando alcançou US$ 357 bilhões, a Disney viu seu valor de mercado encolher em mais de 50%. O preço das ações atingiu seu ponto mais baixo em nove anos.

Para relembrar o centenário do estúdio e discutir se ele está em crise, Isabella Faria conversa com o repórter da Ilustrada Pedro Strazza no Como é que é? desta quarta-feira (11).

