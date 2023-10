Nossa Senhora Aparecida se tornou um alvo?

São Paulo

A representação de Maria, mãe de Jesus, mantém sua posição como uma das imagens mais icônicas em um país que continua sendo o lar da maior população católica do mundo. A recente inauguração de uma gigantesca escultura de Nossa Senhora Aparecida na cidade homônima, exemplifica essa devoção, são 50 metros de altura, superando em 12 metros a altura do Cristo Redentor.

Um pastor evangélico residente no interior de São Paulo, no entanto, incomodado com uma estátua instalada pela prefeitura na entrada da cidade, descreveu a santa como "Satanás fantasiado de azul".

Para conversar sobre os ataques à santa e sua unanimidade no país, Isabella Faria recebe a repórter especial Anna Virginia Balloussier no Como é que é? desta segunda-feira (16).

