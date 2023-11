Como o racismo afeta os relacionamentos pessoais no Brasil?

São Paulo

A cor da pele interfere nos relacionamentos afetivos? Como isso abala a autoestima das pessoas? A cor da pele deixa uma pessoa mais ou menos atraente para os brasileiros? Como brancos e pretos se relacionam entre si? É o que pretende responder o novo Datafolha divulgado nesta sexta-feira (17).

Exclusiva para assinantes da Folha, a série "Afeto em Preto e Branco" tem reportagens publicadas a partir desta sexta-feira (17) e, a partir de segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, as reportagens serão publicadas em dias intercalados.



Para discutir os números do novo Datafolha, Isabella Faria conversa com a repórter Paola Ferreira Rosa no Como é que é? desta sexta-feira (17).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.