Parapan 2023: o Brasil é uma potência nos jogos?

São Paulo

Os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile começaram na última semana e se estendem até o dia 26 de novembro. São 17 modalidades esportivas representadas por 1.927 atletas de 33 países.

O Brasil busca manter sua posição dominante no quadro de medalhas do Parapan, uma liderança que teve início em 2007, quando o Rio de Janeiro sediou os jogos.

Na edição de Lima (Peru), há quatro anos, os atletas brasileiros conquistaram um recorde impressionante de 308 pódios, incluindo 124 medalhas de ouro.



Para comentar o que esperar da atuação do Brasil nos jogos, Isabella Faria conversa com o jornalista Filipe Oliveira no Como é que é? desta terça-feira (21).

