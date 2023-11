Taylor Swift: por que tanto caos nos shows?

São Paulo

Sem referência à morte de Ana Clara Benevides, a fã de 23 anos que faleceu na sexta-feira durante seu show, Taylor Swift concluiu sua passagem pelo Rio de Janeiro com uma terceira apresentação na noite desta segunda-feira (20) no estádio Nilton Santos.

Passagem, inclusive, muito conturbada. Além da morte da fã, houve falta de água no primeiro dia de apresentação, tapumes cobrindo a ventilação do estádio e desmaios do público.

A cantora ainda passa por São Paulo nos dias 24, 25 e 26 deste mês.

Para comentar como foram os primeiros shows da cantora no Brasil, Isabella Faria conversa com a criadora de conteúdo Natália Amaral no Como é que é? desta quarta-feira (22).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.