Caso Ana Hickmann: violência contra mulher tem classe social?

São Paulo

De acordo com o Datafolha de março deste ano, os indicadores que avaliam a violência contra as mulheres mostraram um agravamento em todas as categorias, abrangendo desde casos de disparos de arma de fogo ou facadas, ameaças com armas brancas ou de fogo, agressões físicas como espancamentos ou tentativas de estrangulamento, até manifestações de violência verbal como insultos, humilhações e xingamentos.

Neste sábado (11), mais um exemplo desse tipo de violência aconteceu. A apresentadora Ana Hickmann, 42, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirma que os fatos serão investigados pela polícia da cidade, mas diz que os detalhes serão preservados por conta de sua natureza.



Para discutir a violência contra a mulher no Brasil e o caso envolvendo a apresentadora, Isabella Faria conversa com a colunista Mariliz Pereira Jorge no Como é que é? desta quinta-feira (16).

