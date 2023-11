Quais as melhores universidades do Brasil? Veja na live da TV Folha

São Paulo

O RUF (Ranking Universitário Folha) é uma análise anual de todas as universidades em funcionamento no país. Ele utiliza dados nacionais e internacionais, juntamente com duas pesquisas de opinião conduzidas pelo Datafolha, abrangendo cinco áreas distintas: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação.

Atualmente, o Brasil possui 68 universidades federais, representando um terço do total de instituições de ensino superior (sendo as demais estaduais, privadas e municipais). O objetivo do Ranking Universitário Folha é classificar as melhores delas.

Para comentar mais sobre a estrutura das universidades do Brasil, Isabella Faria conversa com a jornalista Sabine Righetti no Como é que é? desta segunda-feira (13).



