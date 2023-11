Liberação de brasileiros dependeu da boa vontade de Israel?

São Paulo

Na segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a complexidade das operações para evacuar os brasileiros da Faixa de Gaza, apontando a variedade de fatores envolvidos, incluindo a necessidade de cooperação e "boa vontade" por parte de Israel.

"Estamos trazendo o possível para liberar, com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas, que a gente não sabia. Todo dia ligava de manhã, de tarde, para o ministro de Israel, ligava para o ministro do Egito, para o nosso embaixador e, depois, conseguimos trazer as pessoas", afirmou.



O presidente também comparou a resposta de Tel Aviv à gravidade dos ataques do Hamas.



Para comentar as atualizações da guerra e as declarações do presidente Lula, Isabella Faria conversa com o repórter especial Igor Gielow no Como é que é? desta terça-feira (14).

