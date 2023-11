É possível existir tarifa zero em todo país?

São Paulo

O movimento em direção à tarifa zero no transporte coletivo urbano tem ganhado terreno nas cidades brasileiras.

Atualmente, o Brasil conta com um total de 85 municípios que adotaram o passe livre em seu sistema de transporte, estendendo essa gratuidade a todos os dias da semana.

Na capital paulista, a implementação de tarifa zero nos ônibus urbanos de São Paulo é defendida por 66% da população que vive na cidade, enquanto 31% se dizem contra a gratuidade no transporte, apontou o Datafolha.



Para comentar sobre a implementação da tarifa zero em todo o país, Isabella Faria conversa com o repórter Fabio Pescarini no Como é que é? desta sexta-feira (10).

