Guerra Israel-Hamas: o que mudou em um mês de conflito?

São Paulo

Mais de 10 mil palestinos morreram na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando Israel iniciou uma campanha de bombardeios diários na região em resposta aos atentados terroristas do Hamas, nos quais 1.400 israelenses morreram.

O Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, relatou esses números nesta segunda-feira (6). O total de vítimas inclui 4.104 crianças.

Não foram contabilizados, porém, cerca de 50 reféns levados pelo Hamas de Israel para o território palestino, que também teriam falecido.



Para recapitular o mês de conflito, Isabella Faria conversa com Igor Gielow no Como é que é? desta terça-feira (7).

