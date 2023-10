Netanyahu fica no cargo até o fim da guerra?

São Paulo

Israel intensificou sua campanha contra o Hamas na Faixa de Gaza, realizando o maior ataque aéreo, em 24 dias de conflito, contra o grupo terrorista que controla a região desde 2007.

Tanques e veículos blindados de Tel Aviv já estão engajados em confrontos nas proximidades da capital da Faixa de Gaza.

Enquanto os eventos se desenrolam em Gaza, a assistência humanitária para os 2,3 milhões de habitantes da região continua a chegar de forma lenta, sendo gradualmente distribuída através da fronteira egípcia em Rafah.

Para comentar as atualizações do conflito, Isabella Faria conversa com o repórter especial Igor Gielow, no Como é que é? desta terça-feira (31).

