Censo 2022: O Brasil está preparado para uma população envelhecida?

São Paulo

O Brasil está prestes a passar por um acelerado processo de envelhecimento.

Enquanto nos anos 1990, o grupo populacional mais significativo era constituído por crianças com até 14 anos de idade, atualmente há uma maior proporção de pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos.

Parte das vantagens desse bônus demográfico, do qual o brasileiro está se afastando, pode se refletir na diminuição da pobreza, na criação de um sistema de previdência quase universal e na ampliação do sistema de ensino público.

Para comentar o recorte demográfico do Censo 2022, Isabella Faria conversa com o repórter Clayton Castelani no Como é que é? desta segunda-feira (6).

