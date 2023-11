Fisiculturismo é esporte?

São Paulo

Parecer um deus grego, exibir músculos bem definidos e ter um percentual mínimo de gordura corporal. Esta é a caracterização do Mr. Olympia, o mais prestigioso campeonato de fisiculturismo global.

Com mais de 280 competidores distribuídos em 11 categorias, a maior competição mundial de bodybuilding atraiu uma imensa legião de admiradores.

Ramon Dino, acriano e uma das grandes esperanças do Brasil no Mr. Olympia 2023, conquistou o segundo lugar na categoria Classic Physique.

Enquanto isso, Francielle Mattos, natural do Paraná, garantiu sua terceira vitória consecutiva na divisão Wellness, mantendo seu domínio na modalidade.



Para conversar sobre o aumento da popularidade da prática, Isabella Faria conversa com repórter Bruna Borges no Como é que é? desta quinta-feira (9).

