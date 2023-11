Apagão em SP: quais são os direitos do consumidor?

São Paulo

Consumidores e empresas que tenham sofrido danos devido à interrupção de energia causada pela tempestade que resultou em pelo menos oito mortes em São Paulo têm a possibilidade de receber compensações, desde que possam comprovar os prejuízos decorrentes da queda de eletricidade.

A falta de fornecimento elétrico pode acarretar prejuízos, sobretudo devido à deterioração de dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos.

Pode acontecer, também, desperdício de alimentos e outros produtos que dependem do funcionamento adequado de equipamentos como geladeiras e congeladores, por exemplo.



Para conversar sobre os direitos do consumidor neste caso, Isabella Faria conversa com a colunista Maria Inês Dolci no Como é que é? desta quarta-feira (8).

