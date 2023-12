Como fica o Santos após o rebaixamento?

São Paulo

Pela primeira vez na existência do clube, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A fim de assegurar sua permanência na primeira divisão sem depender de outros desfechos, a equipe litorânea necessitava de uma vitória contra o Fortaleza na última rodada, entretanto, acabou sendo derrotada por 2 a 1.

Ao término da partida, os jogadores se estiraram no gramado, e vários deles derramaram lágrimas, assim como o técnico Marcelo Fernandes. Nas arquibancadas, numerosos torcedores compartilhavam a tristeza, alguns chorando, enquanto outra parte da fervorosa torcida expressava seu descontentamento com o desempenho da equipe, gritando "vergonha".

