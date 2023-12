Santos é rebaixado pela primeira vez no Brasileiro

São Paulo

Pela primeira vez em sua história, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Para ficar na primeira divisão sem depender de outros resultados, o time praiano precisava vencer o Fortaleza na última rodada, mas perdeu por 2 a 1. O segundo gol do time nordestino saiu nos acréscimos do segundo tempo e o árbitro encerrou a partida logo depois, com o Santos terminando sua participação no torneio de forma melancólica.

A equipe paulista chegou à ultima rodada ainda com chances de se salvar, mas a vitória do Bahia em cima do Atlético-MG e a do Vasco sobre o Bragantino sacramentaram a primeira queda da agremiação.

O Santos terminou a competição na 17ª posição, com 43 pontos. O Bahia ficou em 16º, com 44 pontos, e o Vasco, em 15º, com 45.

Após o apito final, os jogadores deitaram no gramado, muitos deles chorando, incluindo o treinador Marcelo Fernandes. Nas arquibancadas, diversos torcedores também choravam, desolados, enquanto outra parcela da massa de aficionados protestava contra o desempenho do time, com gritos de vergonha.

Nos arredores do estádio, torcedores também entraram em confronto com a polícia, que fez a dispersão se valendo de bombas de gás de pimenta.

Jogadores do Santos lamentam o rebaixamento para a segunda divisão após a derrota para o Fortaleza na Vila Belmiro - Guilherme Dionizio - 6.dez.2023/Folhapress

No primeiro ano após a morte do Rei Pelé, com o campeonato inclusive recebendo a alcunha de Brasileirão Rei em homenagem ao eterno camisa 10, o time da Vila Belmiro teve uma temporada marcada por fracassos em série dentro e fora de campo.

O ano trágico para a equipe do litoral teve eliminações precoces no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Brasileiro, o time da Vila Belmiro ainda sofreu uma goleada de 7 a 1 para o Internacional.



A primeira queda da formação praiana para a Série B vai entrar na conta da gestão do presidente Andres Rueda. Na avaliação dos críticos, faltaram critério e planejamento na contratação de jogadores e treinadores, nas categorias de base e também no elenco profissional. Desde que o dirigente assumiu o clube, em 2021, nove técnicos passaram pelo banco de reservas.

O último balanço financeiro indica ainda que não é apenas dentro das quatro linhas que a equipe praiana tem sofrido com a má administração. O balancete referente ao segundo trimestre de 2023 mostrou que o clube somava uma dívida de aproximadamente R$ 700 milhões em junho, após apresentar um deficit de R$ 10,2 milhões no período.

O último título foi o Paulista de 2016. E a falta de títulos —uma das principais fontes de receita, com as respectivas premiações— impede que o clube consiga elaborar um plano para equacionar as dívidas. No estadual deste ano, por exemplo, a previsão era de arrecadação de R$ 1,6 milhão, com classificação às finais. A queda precoce, com a 11ª colocação, rendeu aos cofres apenas R$ 180 mil.



O rebaixamento foi o último ato de Rueda à frente da agremiação. No próximo sábado (9), o Santos elege o presidente do clube pelos próximos três anos, em mandato de 2024 a 2026. Cinco postulantes disputam o cargo: Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos, Rodrigo Marino, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira.

Com a queda do Santos, agora restam apenas São Paulo e Flamengo como os times da elite do futebol brasileiro que nunca foram rebaixados para a segunda divisão na história.