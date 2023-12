Privatização da Sabesp: vai faltar água em SP?

São Paulo

A aprovação do projeto de lei que visa a privatização da Sabesp autorizou o governo de São Paulo a iniciar um processo que se estenderá por vários meses.

A efetiva desestatização só ocorrerá quando o estado reduzir sua participação acionária na companhia, uma operação prevista para perto do final de 2024.

Até que esse marco seja atingido, várias etapas precisam ser concluídas. Algumas delas são de natureza meramente burocrática, como a necessidade da sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao projeto de lei.

Outras etapas são cruciais, incluindo a obtenção do aval dos 375 municípios para a renegociação e prorrogação dos contratos com a Sabesp.



