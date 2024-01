Vale a pena acabar com a reeleição?

São Paulo

Em 1997, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição que conferiu o direito à reeleição para ocupantes de cargos no Executivo. A legislação entrou em vigor imediatamente, aplicando-se já ao pleito subsequente. O principal beneficiário foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito anteriormente à inclusão dessa possibilidade na Constituição.

Porém, anos depois, o ex-presidente fez um mea-culpa e disse ter sido um erro a instituição da reeleição no Brasil.

Atualmente, existe uma proposta de emenda à constituição em discussão no Congresso, contando com o respaldo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acabar com a reeleição no Brasil

Para entender mais sobre a PEC, a apresentadora Isabella Faria conversa com o editor da Ilustríssima, Marcos Augusto Gonçalves, no Como É que É? desta quinta-feira (17), às 18h.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.