Por que as crianças yanomamis seguem desnutridas?

São Paulo

Em janeiro de 2023, a equipe da Folha visitou a aldeia dos yanomamis durante o auge da crise de saúde. Quase um ano após a declaração de emergência em saúde pública pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a reportagem visitou, nesta quinta-feira (11), um hospital em Boa Vista onde estão internadas crianças yanomamis com desnutrição grave, em meio ao ressurgimento vigoroso da atividade de garimpo na terra indígena, com repercussões diretas na saúde da comunidade.

Os profissionais de saúde indicam que a desnutrição continua afetando gravemente as crianças yanomamis, muitas vezes associada a outras doenças. No entanto, afirmam que não há mais uma predominância de situações extremas.

Para entender mais sobre essa crise humanitária, a apresentadora Isabella Faria conversa com o correspondente na Amazônia, Vinicius Sassine, no Como É que É? desta quarta-feira (17), às 18h.

