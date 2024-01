Como seria um segundo mandato de Donald Trump?

São Paulo

"Eu quero fechar a fronteira e perfurar, perfurar, perfurar [poços de exploração de petróleo]", disse o ex-presidente americano Donald Trump em recente entrevista à Fox News, quando foi questionado sobre como seria um possível segundo mandato seu na Casa Branca. Em novembro de 2024, os americanos escolherão quem ocupará o cargo de presidente nos quatro anos seguintes, e o republicano já está na corrida eleitoral.

Enquanto dá início a sua campanha à presidência dos Estados Unidos, Trump enfrenta quatro processos criminais, dois deles relacionados à sua tentativa de reverter a derrota para Joe Biden em 2020, alegando que houve fraude eleitoral.

Candidatar-se à presidência demanda uma agenda movimentada em qualquer parte do mundo. No entanto, em um sistema com eleições primárias, em um país composto por 50 estados, e enfrentando quatro processos criminais e mais dois civis simultâneos na justiça, Donald Trump busca demonstrar que tudo é possível.

Para comentar a atual situação do ex-presidente dos EUA, a apresentadora Isabella Faria conversa no Como É que É? desta terça-feira (9) com a correspondente da Folha em Washington, Fernanda Perrin.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.