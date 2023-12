COP28: o Brasil vai abrir mão do petróleo?

São Paulo

A delegação brasileira, sendo a mais numerosa na COP28, a conferência climática da ONU, não está em Dubai apenas para comunicar suas mensagens globalmente, mas também para reforçá-las junto ao governo do Brasil.

A presença ativa de ONGs, movimentos sociais e comunidades indígenas destaca que, sob os holofotes internacionais, a pressão doméstica se intensifica. Nas conferências climáticas, as questões internas são abordadas fora do âmbito nacional.

Na COP28, a diplomacia brasileira tem promovido a "missão 1,5", instando os países a reavaliarem suas metas climáticas para se alinharem a um limite de aquecimento global inferior ao estabelecido em Paris.



