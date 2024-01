O que mudou no país um ano após o 8/1?

São Paulo

Em 8 de janeiro de 2023, partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e vandalizaram as sedes dos três Poderes em Brasília.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra 1.413 indivíduos, acusados de participação nos ataques —30 deles já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto os demais aguardam julgamento. Simultaneamente, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito por conta dos ataques.

O relatório final da CPI do 8 de janeiro recomendou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas, incluindo cinco ex-ministros. A proposta da senadora Eliziane Gama foi aprovada por 20 votos a favor e 11 contra, sem nenhuma abstenção.

Para comentar mais sobre a data e o que mudou no país após os ataques, a apresentadora Isabella Faria conversa no Como É que É? desta segunda-feira (8) com a repórter Julia Chaib.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.