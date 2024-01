Domínio público: posso fazer o que quiser com o Mickey?

São Paulo

O icônico desenho animado sonoro de 1928 criado por Walt Disney, "Steamboat Willie", estrelando Mickey Mouse, entrou em domínio público após 95 anos desde sua primeira exibição.

Diversas obras, incluindo "O Amante de Lady Chatterley" de D. H. Lawrence, "A Ópera dos Três Vinténs" de Bertolt Brecht e Kurt Weill, e "Orlando" de Virginia Woolf, também entraram em domínio público nos Estados Unidos.

Para explicar as regras do domínio público, a apresentadora Isabella Faria conversa no Como É que É? desta sexta-feira (12), às 18h, com a repórter Alessandra Monterastelli.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.