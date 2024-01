Quem pode sacar os precatórios do INSS?

São Paulo

Neste mês de janeiro, o governo federal iniciou o processo de regularização do pagamento de precatórios anteriormente atrasados, decorrentes das emendas constitucionais 113 e 114. Estas emendas possibilitaram que o governo Bolsonaro deixasse de cumprir parte do montante da dívida.

Um montante superior a R$ 27,2 bilhões será direcionado, por meio de crédito extraordinário, aos beneficiários aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que obtiveram decisões judiciais favoráveis em processos de concessão ou revisão de benefícios.

O dinheiro não cai diretamente na conta do credor. O TRF responsável pela ação inicia o processo de abertura de contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil para depositar o valor.

Para explicar como resgatar esse dinheiro, a apresentadora Isabella Faria conversa no Como É que É? desta quarta-feira (10) com a repórter Ana Paula Branco.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.