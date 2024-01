Quais os perigos do 'chip da beleza'?

São Paulo

O chamado "chip da beleza" refere-se a um dispositivo subcutâneo de liberação hormonal, colocado abaixo da pele, especialmente nos glúteos e abdômen.

Este dispositivo tem sido empregado para objetivos como perda de peso, enfrentamento do envelhecimento, redução da gordura corporal, aumento da libido e incremento da massa muscular.

A fórmula desse chip é o que tem causado preocupação entre os profissionais médicos pelos seus inúmeros efeitos colaterais.

