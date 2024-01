O que esperar de Lewandowski no Ministério da Justiça?

São Paulo

Na última quinta-feira (11), Lula anunciou que Lewandowski será o novo ministro da Justiça. O ex-juiz assumirá a posição de Flávio Dino, o atual ocupante do cargo, que está deixando a pasta após ser indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado para integrar o Supremo Tribunal Federal.

A cerimônia de posse está agendada para 1º de fevereiro. Até lá, o atual ministro permanecerá no cargo para facilitar o processo de transição.

Mesmo antes de assumir o cargo, Lewandowski tem expressado em conversas, de acordo com pessoas próximas, que a segurança pública será o principal desafio durante sua gestão na pasta. Ele tem demonstrado inquietação com a seriedade do problema.



