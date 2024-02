O que acontece com Bolsonaro se ele for condenado?

São Paulo

Caso seja processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito e associação criminosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá ficar inelegível por mais de 30 anos.

Bolsonaro ainda não foi indiciado por esses delitos, mas já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e é alvo de diferentes outras investigações no STF (Supremo Tribunal Federal).

Neste momento, ele está inelegível ao menos até 2030.



Para comentar sobre as possíveis penas de Bolsonaro, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter Flávio Ferreira no Como É que É? desta segunda-feira (19).

