Chegou a hora de comprar um carro elétrico?

Quando as montadoras planejam encerrar a produção de veículos equipados com motores a combustão? Em meio à ascensão dos carros elétricos, a Folha consultou representantes de diversas empresas automotivas.

Atualmente, são escassas as empresas que se arriscam a determinar um ano específico para o declínio dos motores a combustão. No entanto, o cenário é marcado por novas tecnologias e investimentos bilionários em linhas de produção globalmente, sugerindo que a transição energética está em curso e não será interrompida.

Para comentar mais sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter Eduardo Sodré, no Como É que É? desta terça-feira (27).

