'Eu desisto': Quando é hora de abandonar um objetivo?

São Paulo

Até onde vale a pena insistir para realizar um desejo? Qual é o momento certo para deixar um objetivo de lado? Esse é o mote da série 'Eu desisto', que aborda projetos, desejos e ambições abandonados.

As reportagens contam histórias de pessoas que desistiram de alcançar um sonho diante das dificuldades que encontraram e fazem um contraponto à popular ideia de que persistir é a única chave para alcançar objetivos.

Para comentar sobre como lidar com essa decisão e com as possíveis críticas quando um projeto é abandonado, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter do Todas Bárbara Blum no Como É que É? desta quinta-feira (1º).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.