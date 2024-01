Hospitais podem se recusar a colocar DIU?

São Paulo

Enquanto conversava com a médica no Hospital São Camilo, localizado em São Paulo, Leonor Macedo, de 41 anos, recebeu a informação de que o procedimento de inserção do DIU (dispositivo intrauterino) não seria possível no hospital devido às convicções religiosas da instituição.

Diante disso, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) abriu inquérito para investigar a conduta do hospital São Camilo.

A Sociedade Beneficente São Camilo terá até 15 dias para se manifestar sobre a investigação e fornecer informações à promotoria. O MP-SP quer esclarecer se a recusa a procedimentos contraceptivos se aplica também aos pacientes do SUS e aos clientes do plano de saúde do São Camilo.



