Por que o corpo feminino é sempre criticado?

São Paulo

Margot Robbie foi criticada por ser "não ser bonita o suficiente" para interpretar Barbie. Paolla Oliveira foi alvo de comentários sobre seu peso, enquanto Yasmin Brunet foi chamada de velha.

No cerne do debate sobre os corpos femininos, a preocupação central não reside apenas nos padrões de beleza, mas sim no controle social. Em nome da civilidade, tanto o corpo quanto o comportamento são submetidos à contenção.

Para explicar mais sobre esses conceitos, a apresentadora Isabella Faria conversa com a colunista Vera Iaconelli no Como É que É? desta terça-feira (30).

